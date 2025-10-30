La DPV realiza mantenimiento de la Ruta Provincial 119 Reserva Forestal Bombilla

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) continúa con las tareas de mantenimiento y conservación sobre la Ruta Provincial N°119 en el tramo que atraviesa la Reserva Forestal Bombilla, entre los kilómetros 12 y 14.

En este sentido, la presidenta de la DPV, Ileana Zarantonello, señaló que “nos encontramos realizando tareas de cuneteo para mejorar el escurrimiento, reposición de material y repaso de la calzada, especialmente en los sectores críticos del kilómetro 12 y 14. Para ello, instalamos un campamento operativo que nos permite sostener el ritmo de trabajo y avanzar con las tareas, dado el constante movimiento de maquinaria pesada y camiones”.

“A su vez estamos interviniendo en la Ruta Complementaria A, camino a San Pablo, y en la Ruta 5, con trabajos similares de mantenimiento”, agregó.

La funcionaria recalcó que “todas estas arterias son rutas fueguinas de alto tránsito, utilizadas tanto por turistas como por productores locales, por lo tanto hacemos especial énfasis en garantizar una calzada segura y en buenas condiciones para quienes transitan diariamente por ellas”.

Para concluir Zarantonello manifestó que “valoramos profundamente el compromiso del personal apostado en cada frente de trabajo, que con esfuerzo y dedicación sostiene estas tareas fundamentales para el desarrollo vial de la provincia”.