“la discapacidad no se ajusta: Milei debe cumplir la ley”, manifestó Blanco

El senador nacional por Tierra del Fuego y candidato por Provincias Unidas, Pablo Daniel Blanco, cuestionó duramente al Gobierno nacional tras la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el Decreto 681/25, que suspende su aplicación hasta tanto el Congreso determine la fuente de financiamiento.

“Milei no termina de entender que con la discapacidad no se juega. La promulgación de la ley y su posterior suspensión es una medida inconstitucional, insensible y profundamente irresponsable”, expresó Blanco, quien calificó el decreto como “nulo de nulidad absoluta e insanable”.

“El Ejecutivo no puede arrogarse la facultad de suspender una ley ya sancionada y promulgada. Los recursos necesarios existen: están dentro del presupuesto reconducido destinado a discapacidad, y deben ser actualizados según la evolución de los ingresos del Estado”, señaló Blanco.

El senador fueguino advirtió además que el decreto presidencial viola el principio de división de poderes y vulnera derechos constitucionales al desconocer el rol del Congreso y la voluntad expresada por sus representantes.

“El ajuste no puede pasar por quienes más lo necesitan. Esta ley no es un gasto, es una respuesta urgente a una situación crítica. Milei tiene que entender que gobernar no es castigar, es garantizar derechos”, concluyó.

