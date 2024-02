“La decisión del Ejecutivo Municipal de no estar presente en esta apertura atenta directamente contra el sistema democrático”, expresó la Concejal Rossi

La Concejal Lucía Rossi se expresó luego de la Apertura de Sesiones Ordinarias y dio su punto de vista acerca de los hechos ocurridos a lo largo de la jornada. “Es un día sumamente complejo y triste para la comunidad de Río Grande”, afirmó.

Río Grande. – La Vicepresidente del cuerpo de Concejales habló dejó algunas definiciones respecto a la Sesión Especial y la Apertura de Sesiones Ordinarias celebradas el día de la fecha.

Sobre el acto de apertura del período legislativo comentó “creo que a nivel comunitario fue un día sumamente complejo y triste para la comunidad de Río Grande porque se ha, de alguna manera, intentado impedir las facultades del Concejo Deliberante. No olvidemos que los 9 Concejales que ocupamos bancas hemos sido elegidos también por voluntad popular y esta decisión del Ejecutivo Municipal de no estar presente en esta apertura, de alguna manera hacer lo posible por impedir que pudiéramos sesionar en esta Sesión Especial que habíamos convocado, atenta directamente contra el sistema democrático, creo que es algo que reviste gravedad y que no puede volver a ocurrir. Nos tenemos que ocupar como lo dijo la Presidenta del Concejo Deliberante en la Apertura de Sesiones, en un diálogo responsable y maduro, de poder consensuar el diálogo para que estas cosas no ocurran, para que el sistema democrático esté garantizado, para que cada uno de los que ocupamos bancas pueda ejercer su rol, que insisto, fue elegido por el pueblo en voluntad popular para defender los intereses de cada uno de los riograndenses”.

Asimismo explicó “claramente hubo una demora, pedimos disculpas por esta demora, pero me parece que eso no justifica que no haya podido venir a dar su discurso. Porque el discurso no era para los concejales ni para las autoridades, el discurso es para el pueblo. Todos los que ocupamos roles que fueron elegidos por voluntad popular le debemos al pueblo poder cumplir con las responsabilidades que nuestros cargos demandan”.

Luego concluyó “hace falta un diálogo maduro y fluido porque entiendo que cada uno quiere trabajar para la comunidad riograndense y ofrecer herramientas y posibilidades que mejoren la calidad de vida de los vecinos. Lo veo complicado honestamente, porque estas actitudes no suman en nada, pero espero que el diálogo se normalice y que podamos trabajar todos de manera madura para que los vecinos y vecinas no tengan que presenciar estos espectáculos bochornosos”.