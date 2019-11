La concejal Colazo propone la prohibición de uso de envases plásticos desechables

Durante la reunión de comisión de este jueves, la concejal Laura Colazo expuso ante sus pares el proyecto por el cual propone que se prohíba el expendio de vasos platos, cubiertos o envases descartables plásticos en todo comercio habilitado que entregue alimentos para ser consumidos dentro del mismo local. Al respecto la edil sostuvo que “es un proyecto que se viene aprobando en muchos Municipios del país, en nuestra provincia fue precursora la ciudad de Ushuaia, donde existe un movimiento que se llama limpiar Ushuaia, donde ellos han sido los promotores de esta ordenanza”.

Río Grande.- Este jueves se desarrolló la comisión de Turismo, Ecología, y Medio Ambiente que preside la concejal Laura Colazo, y de la que también participó el edil Raúl von der Thusen, donde analizaron el proyecto de la edil que propone que se prohíba el expendio de vasos, platos, cubiertos o envases descartables plásticos en todo comercio habilitado que entregue alimentos para ser consumidos dentro del mismo local.

Además el proyecto de ordenanza también propone que se prohíba la utilización, expendio y comercialización de sorbetes plásticos en los comercios habilitados de la ciudad.

Al respecto la concejal Colazo manifestó que “este proyecto tiene como fin la prohibición de entrega de envases plásticos, es decir prohibir la entrega de vasos, platos, cubiertos o envases descartables plásticos en todo comercio habilitado que se entregue alimentos para ser consumidos dentro del mismo local, con lo cual no queremos que se entregue envases descartables para los alimentos que se van a consumir dentro del local, lo cual también incluye los sorbetes”.

En este sentido la edil exteriorizó que “es un proyecto que se viene aprobando en muchos Municipios del país, en nuestra provincia fue precursora la ciudad de Ushuaia, donde existe un movimiento que se llama limpiar Ushuaia, donde ellos han sido los promotores de esta ordenanza, y teniendo esa base, lo que hacemos es proponerlo para Río Grande, sabiendo que hay muchos comercios que tampoco están entregando envases descartables, y hay muchos vecinos que llevan sus propios contenedores reutilizables cuando van a una heladería, o rotisería, o a comprar alimentos en algún lugar”.

Puntualizó que “el objetivo es el cuidado del medio ambiente, donde hoy el mundo tiene un gran problema que es la existencia de plásticos en los mares, existiendo un grave riesgo no solo para la fauna marina, que muchas confunde los plásticos con alimentos, sino que también hay un problema de salud pública que afecta a los seres humanos, donde se están haciendo muchos estudios en los que se constata que muchas personas tienen plásticos en sus cuerpos por haberlo ingerido, entonces realmente es un tema muy delicado, y nosotros podemos reaccionar como ciudadanos no eligiendo consumir plásticos”.

En este marco sostuvo que “nosotros podemos tener nuestros propios cubiertos reutilizables, nuestros Tupper cuando vamos a comprar a alguna rotisería, y también es una manera de incentivar a esta conducta cuando ya los comercios no entreguen ninguno tipo de estos elementos”.

Finalmente resaltó que las “casas de comida rápida de la ciudad ya no están entregando sorbetes por decisión propia, salvo que el cliente lo solicite, pero para ser consumido dentro del local, la idea es que no se entregue material descartable, dado que lo que se tiene que usar es material reutilizable, por lo cual es un gran desafío, y un cambio de conducta que nosotros proponemos, realmente funciona en muchas ciudades del mundo, y también los consumidores muchas veces eligen restaurantes, o casas de comidas que sean respetuosos con el ambiente por lo cual es un plus positivo para los comercios que se suman a esta iniciativa, pero no obstante esto, proponemos en la ordenanza un plazo de 180 días para que se adapten los comercios habilitados en la ciudad”.