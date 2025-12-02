La Clínica San Jorge dejó de atender a afiliados de OSEF

La Clínica San Jorge confirmó la interrupción total de la atención a los afiliados de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), una decisión que comenzó a aplicarse desde las primeras horas de este martes. La medida se tomó luego de que venciera el plazo otorgado para que la obra social cancelara parte de la deuda acumulada y ratificara el convenio vigente.

Desde la institución médica explicaron que la situación económica se volvió insostenible, dado que OSEF mantiene una deuda significativa y no se avanzó en los acuerdos necesarios para garantizar la continuidad del servicio. Por esa razón, quedaron suspendidas todas las prestaciones: consultas, estudios, internaciones y cirugías. Solo se mantendrán las urgencias que lleguen a través de la guardia.

La suspensión genera preocupación entre miles de afiliados en toda la provincia, quienes deberán buscar alternativas de atención mientras no haya una resolución del conflicto. Tanto desde la clínica como desde distintos sectores del sistema de salud se espera que se reactive el diálogo para evitar que la situación se prolongue y afecte aún más el acceso a la atención médica.