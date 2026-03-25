La Carpa de la dignidad, símbolo vivo de memoria y soberanía

En el marco de las actividades previas a la Vigilia del 2 de abril, el intendente de Martín Perez participó junto a veteranos de guerra en la inauguración de la tradicional Carpa de la Dignidad, un espacio que año tras año convoca a la comunidad de Río Grande para honrar la memoria y reafirmar el compromiso con la Causa Malvinas.

Acompañando al Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, el jefe comunal dio inicio a una semana de actividades conmemorativas que buscan fortalecer la identidad malvinera de la ciudad y mantener vigente el reconocimiento a quienes participaron en la gesta.

Durante el acto, Perez destacó el valor simbólico de este espacio, al señalar que cada encuentro en la carpa representa un motivo de orgullo para la comunidad. En ese sentido, remarcó la importancia de sostener el acompañamiento a los veteranos y de consolidar a la ciudad como un emblema de soberanía.

Asimismo, subrayó que la Carpa de la Dignidad se ha convertido, a lo largo de más de tres décadas, en un verdadero faro de malvinización, promoviendo la reflexión y el compromiso ciudadano en torno a la historia y los derechos argentinos sobre las islas.

El intendente también hizo referencia al avance de la obra del edificio permanente del espacio, una iniciativa impulsada con recursos municipales que busca afianzar este lugar como punto de encuentro y transmisión de valores para las futuras generaciones.

Finalmente, en la antesala de un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Perez destacó que esta fecha invita no solo a recordar a quienes dieron su vida, sino también a reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes mantienen viva la causa, reafirmando el compromiso colectivo con la memoria, la soberanía y la identidad nacional.