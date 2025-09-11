La Asociación “Todo por Amor” celebró el Día de las Infancias con una gran fiesta en Río Grande

La Asociación Civil “Todo por Amor” organizó un emotivo festejo por el Día de las Infancias en el Espacio Joven de Zona Sur, donde numerosas familias disfrutaron de una tarde llena de juegos, música y alegría.

Del encuentro participaron diversas autoridades locales, quienes compartieron la jornada junto a vecinos y vecinas.

Marta Gorosito, titular de la Asociación, expresó con emoción: “Mi corazón desborda de alegría al saber que mi gente, del comedor Todo Por Amor, pudo venir al Espacio Joven a pasar una tarde hermosa. Está bueno trabajar todos juntos, porque de eso se trata, que la gente que está necesitando vea que nosotros, los referentes, realmente estamos respaldados, porque todos nos necesitamos y más en estos tiempos difíciles”.

La jornada se convirtió en un espacio de encuentro y contención comunitaria, resaltando el valor del trabajo solidario que llevan adelante las organizaciones sociales en la ciudad.