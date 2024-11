“La Alfabetización es un derecho que no podemos perder y lo debemos defender entre todos”

Lo sostuvo el Gobernador Gustavo Melella en el marco del acto de entrega de certificados del programa de alfabetización “Yo sí Puedo” y del programa “Primaria Intensiva” en la ciudad de Río Grande.

El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, a través de su cartera educativa, realizó la entrega de certificados de la segunda cohorte de egresados 2024 del Programa de Alfabetización “Yo Sí Puedo” y de Primaria Intensiva en la ciudad de Río Grande. El acto estuvo encabezado por el Gobernador Gustavo Melella, quien estuvo acompañado de Legisladores, Concejales autoridades del Ejecutivo Provincial, comunidad educativa, representantes de los programas, facilitadores, docentes y estudiantes que culminaron su cursada.

“Yo Sí Puedo” es el método de alfabetización cubana elaborado por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) para que adultos aprendan a leer y a escribir, contribuyendo a la eliminación del analfabetismo en todo el mundo.

En su discurso, el Gobernador recordó los inicios del programa en el año 2015 cuando era Intendente de Río Grande, y expresó que “en ese momento nos encontramos con que había algunos vecinos y vecinas nuestras que por distintos motivos de la vida no habían podido acceder a la escuela y no sabían leer y escribir. En ese momento dijimos que eso no podía pasar en nuestra ciudad”.

“Ahí empezamos a buscar qué podíamos hacer y nos enteramos de este programa maravilloso ideado en Cuba que implementamos con muchas emociones. Esta iniciativa es magnífica, porque nos da la posibilidad de ser iguales, nos da la posibilidad de tener todas las herramientas que necesitamos para socialmente estar incluidos y estar bien”, recalcó.

Asimismo el mandatario sostuvo que “cuando nos tocó asumir el Gobierno de la Provincia asumimos la responsabilidad de llevarlo a las tres ciudades para que ningún fueguino, ninguna fueguina, se quede sin saber leer y escribir”.

“No podemos tener una sociedad justa, una sociedad igualitaria, si hay vecinos nuestros que no saben leer y escribir. Es un gran derecho que no podemos perder y lo tenemos que defender entre todos”, concluyó.

La coordinadora provincial del Programa, Isabel Cristina Fernández Gonzales, agradeció por su parte a la gestión provincial, remarcando que “en un contexto político nacional complejo, el Gobierno de la provincia apostó por seguir ayudando a sus ciudadanos y mantener el Programa, ya que la alfabetización es un derecho humano fundamental y una capacidad indispensable para el trabajo”.

Asimismo, Gonzalez destacó que “los resultados del último censo muestran que la provincia ha tomado el camino correcto. El trabajo realizado en las tres ciudades ha sido intenso, con calidad y con fuerzas en aquellos barrios que más lo necesitan”.

“De los 184.958 habitantes que hay en la provincia, 10.272 de más de 5 años de edad nunca han asistido a la escuela, lo que representa el 5,5%. De ellos en Ushuaia 3865 representan el 8 % de su población, en Rio Grande 6.012 el 11% y en Tolhuin 395 el 12 %. Estas cifras demuestran la importancia del trabajo que estamos realizando”, señaló.

Finalmente, el director Provincial de Educación para Jóvenes y Adultos, Javier Araya, señaló que “estamos muy felices de que nuestros vecinos de Río Grande estén recibiendo hoy sus certificados junto a sus familias. El miércoles 13 recibirán sus certificados los estudiantes de Tolhuin y el viernes 15 los de Ushuaia”.

“Yo, si puedo” se desarrolla en distintos puntos barriales en las tres ciudades de la provincia, en diferentes días y horarios y su proceso de inscripción se realiza de manera permanente. Para ello, las y los interesados, podrán hacerlo a través del correo electrónico [email protected] y/o comunicarse a los teléfonos (2964)668729 para Río Grande, al (2964)607355 para la ciudad de Tolhuin y al (02901) 554356 para la ciudad de Ushuaia.

Cabe destacar que quienes culminan su cursada continúan sus estudios con Primario Intensivo y luego con el programa para finalización del secundario “Titularte”.