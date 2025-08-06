Investigan la muerte de un interno en la Unidad de Detención de Río Grande

Durante la mañana de este miércoles se confirmó el fallecimiento de un interno en la Unidad de Detención N°1 de la ciudad de Río Grande. La víctima fue identificada como Sebastián Ramón Zarza, un joven de 24 años oriundo de Tolhuin.

El hallazgo se produjo alrededor de las 8:00, cuando el personal del Servicio Penitenciario realizaba la apertura de puertas del pabellón B. Zarza se encontraba cumpliendo una condena de 3 años y 6 meses por el delito de “lesiones agravadas”, tras haber sido hallado culpable de apuñalar a su ex cuñado durante una discusión ocurrida en Tolhuin. La sentencia había sido dictada recientemente, el pasado 4 de julio.

Al momento, efectivos de la Policía Científica trabajan en el lugar para establecer las causas del deceso, mientras avanza la investigación correspondiente.

Fuentes judiciales no descartan ninguna hipótesis y se aguardan los resultados de la autopsia para arrojar mayor claridad sobre el hecho.