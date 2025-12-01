Intento de hurto en un centro de salud: dos hombres fueron detenidos en Río Grande

La Policía intervino durante la madrugada en el Centro de Salud N.° 3, donde sorprendió a dos individuos dentro del edificio con elementos sospechosos.

Durante la madrugada de este lunes, personal de la Comisaría Cuarta que realizaba tareas de prevención acudió al Centro de Salud N.° 3, ubicado en Karukinka y Oroski, tras advertir que una de las puertas del edificio se encontraba abierta.

Al ingresar, los efectivos encontraron una bicicleta en el exterior y, dentro del establecimiento, a dos hombres que fueron inmediatamente aprehendidos. Se trata de Jonathan David Palacios, de 26 años, y Ángel Ezequiel Palacios, de 28, quienes tenían en su poder un destornillador.

Tras el procedimiento, se dio intervención al fiscal de turno, quien ordenó la detención de ambos por el delito de hurto en grado de tentativa.