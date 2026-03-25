Informe técnico expone el impacto ambiental de la actividad petrolera en Tierra del Fuego

El especialista ambiental Sergio Federovisky dio a conocer los resultados de un informe que analiza en profundidad los pasivos ambientales generados por la industria petrolera en Tierra del Fuego, a partir de estudios orientados a identificar y dimensionar estos impactos.

El trabajo fue financiado a través del Consejo Federal de Inversiones y presentado en un encuentro encabezado por la ministra de Energía, Gabriela Castillo, junto a equipos técnicos del área.

Según se explicó, uno de los relevamientos se centró en activos vinculados a operaciones anteriores de YPF, lo que permitió contar con información clave para proyectar acciones de reparación ambiental. En paralelo, se avanzó en un diagnóstico más amplio que abarca al conjunto de la industria hidrocarburífera presente en la provincia.

El informe advierte que será necesario encarar inversiones significativas para la remediación de los daños detectados, además de establecer políticas que permitan prevenir la generación de nuevos pasivos.

Como parte de las acciones a futuro, se prevé el desarrollo de iniciativas específicas para el tratamiento de estos impactos, incluyendo la construcción de infraestructura adecuada para la gestión de residuos petroleros, considerada fundamental en el proceso de saneamiento ambiental.