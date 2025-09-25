Infancias Riograndenses celebraron la Semana de la Movilidad Sustentable

En el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable, las infancias del jardín Cono Sur participaron de una jornada educativa en el Centro de Interpretación Ambiental (CIA), donde conocieron alternativas de transporte amigables con el ambiente.

La actividad incluyó juegos, dinámicas y charlas adaptadas a su edad, que mostraron cómo el uso de bicicletas, colectivos y vehículos eléctricos ayuda a reducir la contaminación y a construir una ciudad más saludable.

Además, se destacó la importancia de que desde temprana edad las y los estudiantes incorporen hábitos responsables que contribuyan al cuidado del entorno.

El CIA continúa ofreciendo propuestas gratuitas abiertas a la comunidad, que combinan educación ambiental y recorridos guiados por las reservas naturales de la ciudad.