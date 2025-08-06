Incrementa la demanda de atención médica y se fortalecen los servicios de salud en la ciudad

Frente a un escenario provincial y nacional cada vez más desafiante, los centros de salud de la ciudad experimentan un significativo aumento en la demanda de consultas y prestaciones médicas. Vecinos y vecinas, tanto con cobertura social como sin ella, recurren con mayor frecuencia a los servicios públicos de salud, lo que exige una respuesta ágil y eficiente por parte de las autoridades sanitarias.

Durante los primeros seis meses de 2025, se registraron más de 125.000 atenciones en diversas especialidades. De estas, un 22,4% correspondió a afiliados a OSEF, el 40% a beneficiarios del Plan Sumar, un 15% a usuarios de PAMI, mientras que el resto fueron personas con otras obras sociales o sin cobertura.

Para afrontar este crecimiento en la demanda, se prioriza la inversión en recursos humanos y tecnológicos. Este año se sumaron 39 profesionales al sistema de salud local, reforzando la atención y calidad de los servicios. Entre las novedades, destacan la puesta en marcha del servicio de Telemedicina, que facilita el acceso a consultas médicas a distancia, y el Servicio de Geriatría, diseñado para promover la autonomía y el bienestar de los adultos mayores.

Asimismo, continúan programas fundamentales para la comunidad como el de Salud Visual, que cada año amplía su cobertura para garantizar el acceso equitativo a este derecho, y el fortalecimiento de la salud mental a través del Curso Universitario de Prevención del Suicidio, en colaboración con la Universidad Nacional de La Plata.

El compromiso es seguir construyendo un sistema de salud público, accesible y humano, que responda a las necesidades reales de la población y promueva la calidad de vida en cada barrio.

