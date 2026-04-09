Impulso renovado para la actividad petrolera en Tierra del Fuego

La producción hidrocarburífera en Tierra del Fuego se encamina hacia una etapa de reorganización y crecimiento, a partir de un nuevo esquema operativo que incluye la incorporación de un operador y un plan de inversiones iniciales.

La ministra de Energía, Gabriela Castillo, valoró el acuerdo entre Terra Ignis Energía S.A. y Velitec S.A., destacando que permitirá sostener la actividad y avanzar en un proceso de recuperación productiva. En ese sentido, señaló que la empresa comenzará a operar mientras se termina de conformar una Unión Transitoria de Empresas (UTE), lo que dará marco formal a esta nueva etapa.

De acuerdo a lo previsto, en los próximos 60 días se llevarán adelante acciones concretas en los yacimientos, con la llegada de equipamiento y trabajos enfocados en optimizar la producción existente, especialmente a través de la recuperación de pozos.

Asimismo, se remarcó que la salida de YPF se está desarrollando de manera coordinada, garantizando una transición ordenada entre las compañías. Este proceso busca preservar la continuidad de las operaciones, cuidar las fuentes laborales y mantener el entramado de empresas vinculadas a la actividad.

Con una mirada puesta en el corto y mediano plazo, el objetivo principal será consolidar el funcionamiento de las áreas en producción, generando condiciones para una mejora sostenida del sector energético en la provincia.