Impulso a la producción: Terra Ignis y Velitec sellan un acuerdo clave para las áreas hidrocarburíferas

La empresa Terra Ignis Energía S.A. firmó un acuerdo con Velitec S.A. que permitirá garantizar la continuidad operativa en las áreas hidrocarburíferas “Lago Fuego”, “Los Chorrillos” y “Tierra del Fuego”, mientras avanza la conformación definitiva de una Unión Transitoria de Empresas (UTE).

Desde comienzos de 2026, Terra Ignis asumió la operación de estos yacimientos, en el marco del traspaso de activos que consolidó una nueva etapa para la actividad energética local, asegurando la continuidad productiva y laboral.

A partir de entonces, la firma inició un proceso de búsqueda de socios estratégicos para potenciar el desarrollo de las áreas, en el que participaron diez compañías, resultando seleccionada Velitec S.A.

El acuerdo firmado establece que Velitec llevará adelante las operaciones de manera transitoria hasta completar la estructura definitiva de asociación. La convocatoria estuvo orientada a empresas con respaldo financiero y experiencia en la industria, con el objetivo de fortalecer la explotación, el desarrollo y la eventual exploración de los yacimientos.

Desde Terra Ignis destacaron que el proceso de selección implicó un análisis exhaustivo tanto en lo económico como en lo técnico, priorizando garantizar una operación eficiente y sustentable.

Asimismo, se señaló que uno de los principales desafíos será revertir la caída productiva registrada en los últimos años, producto de la falta de inversiones y del natural declino de los campos maduros.

En ese sentido, se espera que, a partir de nuevas inversiones y estrategias de recuperación, las áreas comiencen a incrementar progresivamente sus niveles de producción de petróleo y gas.

Por su parte, desde Velitec S.A. remarcaron que el desembarco en estos yacimientos representa una oportunidad para relevar información, reorganizar activos y optimizar su rendimiento, destacando el potencial aún existente en campos con un alto grado de maduración.

El convenio también ratifica el compromiso de inversión y el aporte de capacidad técnica por parte de la firma seleccionada, con el objetivo de consolidar una nueva etapa de desarrollo productivo.

Finalmente, se anticipó que los equipos técnicos iniciarán de inmediato el proceso de transición operativa, marcando el inicio de una etapa centrada en la recuperación, modernización y crecimiento de estas áreas estratégicas.