Impulsan la expropiación de Aires del Sur para resguardar empleos en Río Grande

El legislador Raúl Von Der Thusen presentó un proyecto de ley que propone declarar de utilidad pública las instalaciones, maquinarias y activos de la empresa Aires del Sur S.A., con el objetivo de avanzar en su expropiación en el marco de la Ley Provincial Nº 421.

La iniciativa surge en un contexto de fuerte incertidumbre para los 140 trabajadores de la firma, quienes atraviesan una situación crítica marcada por el incumplimiento de obligaciones laborales y la paralización total de la producción. Según explicó el legislador, los empleados no son responsables de la crisis financiera que afecta a la empresa, pero sí son quienes padecen sus consecuencias.

Von Der Thusen remarcó la relevancia de la planta dentro del entramado industrial fueguino, destacando que su continuidad no solo impacta en lo económico, sino también en lo social. En ese sentido, subrayó que la preservación de los puestos de trabajo, la continuidad productiva y la estabilidad de las familias involucradas justifican una intervención estatal.

El proyecto también toma como antecedente el pedido formal realizado por los propios trabajadores ante las autoridades, en el que solicitaron medidas para evitar el cierre definitivo de la empresa. De acuerdo a lo planteado, los operarios cuentan con la experiencia y el conocimiento necesarios para sostener la actividad, ya que durante años han sido el motor del proceso productivo.

La propuesta contempla no solo la expropiación del inmueble, sino también de las herramientas, materias primas y los derechos sobre las marcas Electra y Fedders. Además, prevé que la administración y explotación de la planta pueda ser transferida a los trabajadores organizados, ya sea a través de cooperativas u otras formas jurídicas.

Finalmente, el legislador advirtió que permitir la desaparición de una unidad productiva de estas características implicaría un retroceso en la defensa del trabajo y en el desarrollo industrial, además de desconocer la trayectoria de quienes han sostenido la actividad durante años.