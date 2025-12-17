Impactó contra un guardarraíl en la Ruta 3 y fue trasladado a Río Grande

Un hombre de 34 años, único ocupante del vehículo, resultó herido tras un siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 2958. Fue asistido por personal de emergencia y derivado de urgencia para su atención médica.

Un accidente de tránsito se registró en la noche del martes sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 2958, en jurisdicción de Tolhuin. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando un vehículo Volkswagen Polo impactó contra un guardarraíl por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Al arribar al lugar, efectivos de la Policía Provincial constataron que el conductor Matías Jesús Lolli, único ocupante del rodado, presentaba lesiones y requería atención médica. Personal de emergencias asistió al herido en el sitio y dispuso su traslado mediante cordón sanitario hacia la ciudad de Río Grande, donde permanece internado.

Desde la Comisaría de Tolhuin se informó que se realizan las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias que provocaron el siniestro.