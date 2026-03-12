Homenaje a docentes bicontinentales por su labor educativa en la Antártida

En el marco del Día del Maestro y la Maestra Bicontinental, celebrado el martes 11 de marzo, se llevó adelante en la ciudad de Río Grande un reconocimiento a docentes que formaron parte de distintas campañas educativas en la Escuela Provincial N°38 “Raúl Ricardo Alfonsín”, ubicada en la Base Antártica Esperanza.

La actividad incluyó un espacio de intercambio en el que educadores compartieron sus experiencias de enseñanza en el continente blanco.

Durante el encuentro se desarrolló un micrófono abierto dirigido a docentes y estudiantes del IPES Paulo Freire, quienes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas y conocer de primera mano cómo es la vida y el trabajo educativo en la Antártida.

Quienes participaron destacaron no solo el desafío profesional que implica enseñar en ese entorno, sino también el profundo impacto personal y familiar que representa la experiencia.

La docente Liz Mendoza, integrante de la Campaña 2025, expresó que ser maestra bicontinental representa “un orgullo enorme”, ya que permite transmitir la identidad fueguina en un territorio que también forma parte de la provincia.

Por su parte, Eliza Lucero, quien participó en la Campaña 2011, aseguró que se trata de “una experiencia maravillosa” que marca un antes y un después en la vida de quienes la atraviesan, e invitó a la comunidad docente a animarse a vivirla.

En el mismo sentido, Denis Barrios, docente de la Campaña 2022, señaló que su paso por la Antártida significó concretar un proyecto familiar e institucional, destacando el orgullo de haber contribuido a la presencia argentina en el continente.

Además, alentó a las nuevas generaciones de educadores a considerar esta posibilidad como una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

Durante el encuentro también se informó que se trabaja en la actualización de la normativa que regula el proceso de selección de docentes antárticos, con el objetivo de adecuarla a los tiempos actuales y contemplar la participación del sector docente en su revisión.

La jornada concluyó con la entrega de presentes a cada familia de docentes bicontinentales y un desayuno compartido, en un clima de reconocimiento y valoración por el compromiso educativo en uno de los territorios más australes del país.