Hito médico en Ushuaia: el Hospital Regional realizó una innovadora cirugía urológica por primera vez en la provincia

La intervención incorporó balones de dilatación con fármaco antitumoral, una técnica mínimamente invasiva que mejora los resultados y reduce la necesidad de nuevas cirugías.

El Hospital Regional Ushuaia concretó un avance significativo en la salud pública fueguina al realizar, por primera vez en la provincia, una cirugía de dilatación de uretra con tecnología medicada. El procedimiento se llevó adelante en un paciente adulto de 50 años que padecía una obstrucción urinaria severa causada por el estrechamiento de la uretra debido a fibrosis del tejido.

La intervención consistió en la utilización de un sistema de dilatación progresiva mediante un balón especial que libera paclitaxel, un fármaco antitumoral que actúa directamente sobre el tejido afectado. Esta sustancia evita la formación de cicatrices fibrosas, principal causa de la reaparición de la obstrucción, y disminuye de manera considerable la posibilidad de futuras intervenciones.

La cirugía tuvo una duración aproximada de 40 minutos y el paciente permaneció internado en observación durante 24 horas, con una evolución favorable. El urólogo Hugo Riello, a cargo del procedimiento, explicó que se trata de una uretroplastía basada en una tecnología de última generación, inspirada en técnicas empleadas en hemodinamia arterial. Además, señaló que estudios internacionales indican que más del 75% de los pacientes tratados no vuelven a presentar estenosis a los dos años.

Riello también destacó la capacitación previa realizada junto a un especialista argentino radicado en España, referente internacional en este tipo de cirugías, con amplia experiencia en más de un centenar de procedimientos similares.

La operación fue posible gracias a la provisión de insumos específicos importados —entre ellos un balón de dilatación, un balón medicado y una guía especial— que fueron cubiertos por la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). En ese sentido, el cirujano infantil del HRU, Ariel Ponesa, resaltó la rápida respuesta de la obra social para autorizar y gestionar la compra de los materiales necesarios, fundamentales para concretar la cirugía en tiempo y forma.

Hasta ahora, los casos de estenosis uretral se abordaban mediante dilataciones reiteradas o intervenciones endoscópicas que, en algunos pacientes, no ofrecían soluciones definitivas. La incorporación de esta técnica innovadora representa un paso importante para ampliar las opciones terapéuticas en la provincia, mejorar la calidad de atención y favorecer una recuperación más rápida dentro del sistema público de salud.