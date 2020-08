“Hay que tener responsabilidad y esperanza de que vamos a poder revertir esta situación”

El Concejal de Nuevo Encuentro en bloque Forja Todos, Javier Calisaya, se refirió a las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Provincial para los próximos días en la ciudad de Río Grande en el marco de la pandemia por el Covid-19. “Son medidas necesarias por todo lo sucedido en las últimas horas y días en nuestra ciudad” dijo el Edil, agregando que “hay que tener mucha responsabilidad y mucha esperanza también de que vamos a poder salir de esta situación y que vamos a poder revertirla. Debemos tener el compromiso de cumplir con lo que han dispuesto el Gobernador junto al Intendente”.

Calisaya destacó que “la responsabilidad social de cada uno de nosotros ha garantizado que no hayamos tenido casos positivos durante mucho tiempo. De alguna manera hubo un relajamiento social, y una despreocupación en cuanto a pensar que ya no teníamos la posibilidad de alcanzar esta cantidad de contagios. Tenemos que asumirlo socialmente como una responsabilidad y en esta etapa tenemos que volver a cumplir con la cuarentena y el aislamiento; y recordar que el virus no nos busca a nosotros, somos nosotros los que, si no cumplimos con las medidas, buscamos al virus”.

Por otra parte, Calisaya destacó el trabajo articulado entre el Municipio local y el Gobierno Provincial. “Hay que celebrar el acuerdo, el diálogo, la posibilidad de sentarse a charlar. Muchas veces se tergiversa o se malinterpretan opiniones o críticas que siempre van en torno de mejorar la situación de los vecinos. Últimamente lo que se dio es un desencuentro que ahora se está subsanando con este gesto importante de responsabilidad política”.

En este sentido indicó que “la prioridad hoy es detener el virus” por eso “me parece importante bajar el nivel de confrontación mediática, estamos en una pandemia y una situación delicada como sociedad, por eso de ahora más debemos estar unidos para poder recuperar la paz social que tanto necesitan nuestros vecinos y vecinas” concluyó Calisaya.