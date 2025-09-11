Habilitan un WhatsApp para verificar si el pasaporte necesita ser revisado

La secretaría de Justicia del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia de la provincia informa a la comunidad fueguina que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) habilitó una nueva y sencilla forma para que se verifique si su pasaporte puede tener la falla de tinta de la serie AAL: un chatbot oficial a través de WhatsApp. Agregando el número +54 9 11 5126-1789, cualquier persona puede ingresar el número de su pasaporte y saber al instante si requiere una revisión.

El organismo aclaró que la necesidad de revisión no implica que el documento tenga una falla, sino que pertenece a las tandas que podrían estar afectadas.

Desde la Secretaría de Justicia informó que esta herramienta busca llevar tranquilidad y agilizar el trámite, especialmente para quienes tienen viajes programados.

También se informó que los ciudadanos que tengan un viaje inminente (en los próximos 7 días), el RENAPER dispuso un operativo de reposición inmediata y sin costo en los aeropuertos y en la terminal de Buquebus.

Si el pasaporte figura como “a revisar” en el WhatsApp y el viaje es pronto, el pasajero puede acercarse incluso el mismo día del vuelo a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados. Allí se verificará el documento y, de ser necesario, se repondrá en un trámite que dura entre 2 y 6 horas.

Los centros habilitados para este trámite urgente son:

• Aeroparque Jorge Newbery (CABA): Todos los días, 24 hs. • Aeropuerto de Ezeiza: Todos los días, 24 hs. • Aeropuerto de Mendoza: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Fines de semana de 9 a 19 hs. • Aeropuerto de Córdoba: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Fines de semana de 9 a 19 hs. • Aeropuerto de Rosario: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Fines de semana de 9 a 19 hs. • Aeropuerto de Salta: Lunes a viernes de 8 a 14 hs. • Terminal Buquebus (CABA): Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Fines de semana y feriados de 9 a 19 hs.

Aquellos ciudadanos que no tengan un viaje programado pero quieran verificar su pasaporte pueden presentarse en el Registro Civil más cercano a su domicilio para gestionar la revisión y eventual reposición.