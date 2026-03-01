Gustavo Melella oficializó cambios en el Gabinete provincial

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, formalizó nuevas designaciones en áreas estratégicas del Gabinete, con el objetivo de fortalecer la gestión y dar continuidad a las políticas públicas en marcha.

En un acto realizado en Casa de Gobierno, el mandatario firmó la designación de la profesora Gabriela Castillo como ministra de Energía. La funcionaria, que venía desempeñándose en el área de Obras Públicas, inicia así una nueva etapa enfocada en el desarrollo y la consolidación del sistema energético provincial.

Posteriormente, el ingeniero Martín Moreyra asumió al frente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, dando continuidad a los proyectos en ejecución y con el compromiso de sostener el ritmo de trabajo en un contexto nacional desafiante.

Por su parte, en la Delegación de Gobierno en Río Grande, la licenciada Lucía Rossi fue puesta en funciones como ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia. Proveniente del ámbito legislativo local, asume la responsabilidad de conducir una cartera clave en materia social y de acceso a derechos.

Durante las designaciones, el Gobernador destacó la experiencia y el compromiso de los nuevos integrantes del Gabinete, subrayando que esta renovación permitirá consolidar lo realizado hasta el momento y profundizar el trabajo en áreas centrales para el crecimiento de la provincia.

Los flamantes ministros coincidieron en agradecer la confianza depositada y reafirmaron su vocación de servicio, con el compromiso de continuar fortaleciendo la presencia del Estado y acompañar el desarrollo de Tierra del Fuego.