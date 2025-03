Grave denuncia: una mujer teme por su vida y denuncia inacción de la justicia

Camila Coronel, una mujer que ha sido víctima de violencia de género, ha decidido hacer pública su situación debido al temor constante por su vida, la de su hijo y la de su entorno. La denuncia apunta directamente a Brian Grabiel Torres, su expareja, quien, según sus declaraciones, la golpeó en reiteradas ocasiones durante su relación y, pese a una orden de restricción, continúa acosándola y amenazándola.

En un testimonio estremecedor, Camila relató cómo, a pesar de las múltiples denuncias presentadas, no ha recibido respuestas concretas por parte de la justicia. “Me acerco a la policía para avisar de su incumplimiento y todavía no tengo respuestas, solamente dejan constancia, pero nunca hacen nada”, expresó.

El último episodio de violencia ocurrió el pasado 27 de marzo al mediodía, cuando Torres pasó frente a su domicilio, tajó las cuatro ruedas de su automóvil con un cuchillo y rompió el parabrisas con un cascote. “Me rompió mi auto sabiendo que estoy sin trabajo y que es la única herramienta que puedo utilizar para ganar dinero, porque siempre quiso que dependiera de él”, denunció Camila.

Un agresor impune y una justicia inactiva

Según la víctima, Torres sigue rondando su casa en diferentes vehículos y continúa enviándole amenazas de muerte, además de amenazar a su círculo cercano con incendiarles la casa y el automóvil. “La justicia tiene pruebas: fotos de mensajes, llamadas grabadas, videos donde me amenaza de muerte y donde destruye mi auto. Y no recibo una respuesta concreta del juzgado, solo que espere, que estas denuncias tardan. Pero… ¿y si mañana no la cuento? ¿Va a ser muy tarde, no?”, se pregunta con angustia.

Ante la falta de acción de las autoridades, Camila hace un llamado urgente para que se tomen medidas antes de que sea demasiado tarde. Su testimonio expone una realidad alarmante: la lentitud del sistema judicial en casos de violencia de género y la impunidad con la que algunos agresores siguen hostigando a sus víctimas.

Un pedido desesperado de protección

Camila Coronel no es la única persona en peligro. Su familia y amigos también han sido amenazados, y a pesar de las denuncias presentadas con audios como prueba, aún no han recibido protección efectiva. “Tengo que estar muerta para que puedan accionar desde el juzgado”, lamenta.

Este caso vuelve a poner en evidencia la necesidad urgente de un sistema de justicia más ágil y efectivo en la protección de las víctimas de violencia de género. Camila, con miedo pero con valentía, ha decidido alzar la voz antes de que sea demasiado tarde. Su testimonio es un llamado de atención que no puede ser ignorado.

