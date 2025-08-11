Gran Premio de la Hermandad: horarios especiales en el Paso San Sebastián

Con motivo de la 50° edición del Gran Premio de la Hermandad, el Paso Fronterizo San Sebastián (lado argentino) funcionará con horarios especiales para facilitar el tránsito de pilotos, equipos y público que participará del tradicional evento automovilístico entre Argentina y Chile.

Las autoridades de ambos países coordinaron el siguiente cronograma:

Miércoles 14 y jueves 15 de agosto

Ingreso a Chile: 08:00 a 00:00 horas

Regreso a Argentina: 08:00 a 23:40 horas

Viernes 16 y sábado 17 de agosto

Ingreso a Chile: 04:00 a 07:30 horas

Regreso a Argentina: 04:00 a 07:00 horas

El operativo especial fue definido por organismos fronterizos y de seguridad para garantizar un flujo ágil y seguro de vehículos, considerando el gran movimiento que genera la carrera.

Se solicita a los viajeros respetar estrictamente los horarios establecidos y planificar con anticipación el cruce para evitar demoras.

El Gran Premio de la Hermandad es uno de los eventos deportivos más esperados del año en Tierra del Fuego, uniendo a las comunidades de Argentina y Chile en una verdadera fiesta de integración binacional.