Gran Premio de la Hermandad: horarios especiales en el Paso San Sebastián

Con motivo de la 50° edición del Gran Premio de la Hermandad, el Paso Fronterizo San Sebastián (lado argentino) funcionará con horarios especiales para facilitar el tránsito de pilotos, equipos y público que participará del tradicional evento automovilístico entre Argentina y Chile.
Las autoridades de ambos países coordinaron el siguiente cronograma:
Miércoles 14 y jueves 15 de agosto
Ingreso a Chile: 08:00 a 00:00 horas
Regreso a Argentina: 08:00 a 23:40 horas
Viernes 16 y sábado 17 de agosto
Ingreso a Chile: 04:00 a 07:30 horas
Regreso a Argentina: 04:00 a 07:00 horas
El operativo especial fue definido por organismos fronterizos y de seguridad para garantizar un flujo ágil y seguro de vehículos, considerando el gran movimiento que genera la carrera.
Se solicita a los viajeros respetar estrictamente los horarios establecidos y planificar con anticipación el cruce para evitar demoras.
El Gran Premio de la Hermandad es uno de los eventos deportivos más esperados del año en Tierra del Fuego, uniendo a las comunidades de Argentina y Chile en una verdadera fiesta de integración binacional.