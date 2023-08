“Generamos acciones concretas para seguir construyendo una provincia accesible”

Así lo manifestó el Coordinador del Programa Provincial Accesibilidad Para Todos, Sergio Ilari, durante el cierre de presentación del Manual de Buenas Prácticas para la Atención a la Ciudadanía Mayor y Personas con Discapacidad y el Portal web.

El Gobierno de la Provincia realizó -en Ushuaia- la presentación del Manual de Buenas Prácticas para la Atención a la Ciudadanía Mayor y Personas con Discapacidad; y la puesta en marcha del portal web https://accesibilidad.tierradelfuego.gob.ar/. Ambas acciones forman parte del Programa Provincial Accesibilidad Para Todos, el cual fue declarado de Interés por la Legislatura Provincial.

La iniciativa se replicó también en las ciudades de Río Grande y Tolhuin, con la participación de integrantes de los distintos ministerios del ejecutivo provincial; Entes y Organizaciones afines a la temática.

Al respecto, el subsecretario de Gestión de Procesos del Ministerio de Economía, y Coordinador del Programa, Sergio Ilari; agradeció y destacó el aporte de las psicólogas Lorena Boschetti y Rocío Gobby, quienes estuvieron a cargo de la redacción del Manual.

Asimismo, aseguró que esta tarea se logró “siguiendo la idea de: ‘hagámoslo bien’, donde las asociaciones de personas con discapacidad y de personas mayores que trabajan diariamente en la atención al público; puedan revisar, hacer sugerencias y aportes necesarios para incorporarlos en una nueva versión del Manual, el año que viene. De esta manera lo que nos proponemos es generar un proceso de construcción colectiva”.

“Tanto el manual como el portal lo pensamos desde la idea de la mejora continua” aseveró el funcionario, y destacó que “tener un buen manual y un buen portal al servicio de la gente, son dos pasos concretos más para seguir construyendo una provincia accesible a todas las personas”.

Por su parte, la profesional Boschetti explicó que la idea “es derribar las barreras actitudinales, donde muchas veces las personas que no tienen alrededor personas con discapacidad no saben cómo interactuar, generando distancia o una mala calidad en el caso que uno esté ofreciendo un servicio. En este sentido el Programa brinda herramientas muy concretas las cuales están divididas de acuerdo a cada condición de discapacidad y un apartado particular que tiene que ver con las personas mayores”.

Del acto participó la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo; el ministro de Desarrollo Humano, Marcelo Maciel; la secretaria de Gobierno Digital, Cintia Aguado; la subsecretaria de Gestión y Articulación de Políticas Sociales para personas con Discapacidad, Romina Sarmiento; el secretario de Atención a Personas con Discapacidad, Omar de Luca y el Legislador provincial, Federico Sciurano.

Además, estuvo presente la directora Provincial de Educación Inclusiva, Silvina Solohaga; el director Provincial de Gestión Digital, Federico Recalde; el Presidente de la Fundación ´Como vos, yo´, Gonzalo Zárate y la Asesora del Programa Provincial de Accesibilidad Para Todos, Cristina Chardón.