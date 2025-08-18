Gastón Díaz pedirá licencia a su cargo para afrontar la campaña como candidato de Defendamos Tierra del Fuego

El candidato a senador nacional por el Frente Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, solicitará licencia en sus funciones como secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande para dedicarse de lleno a la campaña electoral.

“Es un momento que exige estar en cada rincón de la provincia, escuchando a los vecinos y llevando adelante las gestiones inherentes a mi rol de candidato. Por eso decidí junto al Intendente pedir licencia para poder encarar este desafío con toda la responsabilidad que merece”, señaló Díaz.

Desde el Ejecutivo municipal se informó que las áreas y servicios que dependen de la Secretaría de Gobierno continuarán funcionando con normalidad, ya que serán los integrantes del equipo de gestión quienes asumirán la coordinación de las tareas.

“Tenemos un equipo preparado que va a garantizar que ningún servicio se resienta y que continúe con la misma fuerza de siempre”, remarcaron.