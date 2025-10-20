Gaston Díaz llamó a “recuperar un Estado presente” y planteó que Defendamos TDF es la alternativa para frenar el modelo nacional

El candidato a senador nacional por el frente Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, sostuvo que su espacio “representa la única opción para frenar el modelo nacional encabezado por Javier Milei y revertir la decadencia que atraviesa la provincia”.

En la recta final de la campaña, Díaz expresó que el objetivo es “llevar un mensaje de esperanza a los fueguinos para recuperar el Estado que necesitamos, un Estado que funcione y asuma sus responsabilidades”.

Durante sus recorridas por distintas localidades, el candidato afirmó que “la comunidad valora un Estado que garantiza derechos esenciales como la educación, la salud, la seguridad, la energía y el empleo, y que acompaña a los sectores productivos locales”.

“Desde nuestro frente defendemos ese modelo de Estado, que es el verdadero freno al modelo de la motosierra”, señaló.

Díaz también criticó la gestión nacional al considerar que “en dos años no se han generado puestos de trabajo, se paralizó la producción y se golpea a los sectores más vulnerables con medidas insensibles”.

A nivel provincial, observó que “la falta de respuestas del Estado local termina favoreciendo el discurso antiestatal del gobierno nacional”, y reafirmó que su espacio político “buscará construir una alternativa que ponga nuevamente al Estado al servicio de la gente”.

Finalmente, Díaz manifestó que aspira a representar a Tierra del Fuego “con compromiso, valores y una mirada federal” en el Congreso. “Queremos que nuestra provincia sea reconocida como un pilar del país bicontinental, con trabajo, producción e industria”, concluyó.