Gastón Díaz encabezará la lista de “Defendamos Tierra del Fuego” para el Senado Nacional

El secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz, será el candidato a Senador Nacional por el frente “Defendamos Tierra del Fuego” en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La propuesta, liderada por los intendentes Martín Pérez (Río Grande) y Daniel Harrington (Tolhuin), integra distintos espacios provinciales como el Partido de la Provincia Grande, Frente Renovador, Nuevo Encuentro y Movimiento Popular Fueguino, consolidando una lista con fuerte identidad territorial y representación de las tres ciudades fueguinas.

La fórmula para el Senado estará acompañada por Ana Paula Cejas, de Tolhuin, mientras que Guillermo Loffler encabezará la lista de candidatos a Diputados Nacionales.

“Queremos representar a todos los vecinos de la provincia y defender sus intereses frente al gobierno nacional y frente a gestiones que no han dado respuestas”, afirmó Díaz al confirmar su candidatura.

En esta elección, Tierra del Fuego renovará tres bancas en el Senado y dos en la Cámara de Diputados, convirtiendo estos comicios en una instancia clave para el fortalecimiento de la representación provincial en el Congreso. Desde el frente destacaron la importancia de contar con dirigentes con trayectoria, conocimiento del territorio y compromiso con los desafíos de la provincia, como la promoción de la industria, la defensa de los recursos naturales y la soberanía en el Atlántico Sur.