“Garantizamos que todos los afiliados puedan decidir el futuro de sus instituciones, sin importar la distancia geográfica»

Lo destacó Roberto Bogarín, presidente de la Caja de Previsión Social, al remarcar que Tierra del Fuego hizo historia implementando por primera vez en la Argentina el Voto Remoto en las elecciones de la Caja de Previsión Social y OSEF realizadas el sábado último.

Las elecciones de vocales por los sectores activos y pasivos de la Caja de Previsión Social (CPSPTF) y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), marcó un hito al implementarse, por primera vez en la provincia y en toda la Argentina, un sistema de Voto Remoto, combinado con la Boleta Única Electrónica (BUE) presencial.

Esta innovadora herramienta tuvo como objetivo central ampliar y garantizar la participación de electores que residen en otras provincias, en el exterior o que enfrentan dificultades de movilidad y/o salud, democratizando el acceso al sufragio.

Las máximas autoridades de las instituciones organizadoras, Roberto Bogarin, Presidente de la CPSPTF, y Mariana Hruby, Presidente de OSEF, destacaron que el voto remoto se presentó como una alternativa moderna, segura y transparente, que complementó exitosamente la modalidad presencial.

La implementación del voto remoto contó con el asesoramiento y la adaptación normativa de la Justicia Electoral, siendo fundamental el rol técnico de la Agencia de Innovación Provincial. Al respecto, la titular de la AIF, Analía Cubino, remarcó: “Esta fue una oportunidad para demostrar que incorporar herramientas de este tipo fortalece la inclusión, la accesibilidad y la participación”.

El proceso fue observado por una “Misión de Observación Electoral” compuesta por reconocidos juristas de todo el país, lo que legitimó y aportó transparencia al acto eleccionario, sentando un precedente histórico en materia de jurisprudencia electoral.

El Presidente Bogarin subrayó el avance que significó en materia de soberanía tecnológica: “Logramos que más de 300 jubilados y pensionados, e incluso agentes del Estado viviendo en la Antártida, ejercieran su derecho al voto. Garantizamos que todos los afiliados puedan decidir el futuro de sus instituciones, sin importar la distancia geográfica”.

Los resultados confirmaron el éxito de la medida:

La participación del sector activo se incrementó en un 23.47% respecto a las elecciones de 2022.

La del sector pasivo (jubilados y pensionados) creció un 47.73%.

El voto remoto representó aproximadamente el 13% del total de votos del sector pasivo, evidenciando su impacto directo.

En paralelo, la jornada se desarrolló con normalidad en los recintos de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Los votantes presenciales utilizaron la Boleta Única Electrónica (BUE), una herramienta que garantizó la confidencialidad y trazabilidad del voto, agilizando el escrutinio. En las 37 mesas se dispuso de simuladores para familiarizar a los votantes, así como dispositivos de accesibilidad para personas con discapacidad visual o auditiva.

Las autoridades de la CPS, OSEF y de la Agencia de Innovación, coincidieron en que esta elección integradora marca un antes y un después. “Cumplimos con uno de los objetivos trazados por el Gobierno provincial, impulsado por la visión del Gobernador Gustavo Melella, de avanzar hacia un modelo de gestión más ágil, inclusivo y cercano a la ciudadanía”, expresaron.

Finalmente, extendieron su felicitación a los candidatos electos y agradecieron el trabajo de los agentes que se desempeñaron como autoridades de mesa, y a los equipos de la CPS, OSEF, Agencia de Innovación y la Justicia Electoral, cuyo compromiso hizo posible este proceso histórico.