Fundación Mirgor donó 150 vacunas antigripales al sistema municipal de salud de Río Grande

En una acción conjunta entre el sector privado, el sindicalismo y el Estado municipal, la Secretaría de Salud de Río Grande recibió la donación de 150 dosis de vacunas antigripales por parte de la Fundación Mirgor, gracias a la gestión del sindicato ASIMRA. Las dosis serán distribuidas de manera gratuita en el marco de distintas campañas sanitarias impulsadas por el Municipio.

El acto de entrega contó con la presencia del subsecretario de Salud, Agustín Perez; la directora de Fundación Mirgor, María Soledad Bertona; y representantes de ASIMRA.

Esta iniciativa fortalece el trabajo colaborativo en materia de prevención de enfermedades y cuidado integral de la salud. En ese sentido, Perez destacó que “desde la gestión municipal continuamos reforzando el trabajo en conjunto con ASIMRA y las fábricas para mejorar el impacto comunitario de las políticas sanitarias”. Además, señaló que la articulación no se limita a campañas de vacunación, sino que también abarca áreas como la salud mental, adelantando que próximamente se anunciará un Programa de Salud Mental destinado a trabajadores de la industria.

Por su parte, el secretario general de ASIMRA, Javier Escobar, subrayó que “en este contexto tan difícil que estamos viviendo como sociedad, es necesario que nos comprometamos los distintos sectores para acompañar a los vecinos y vecinas que más lo necesitan” y llamó a “doblegar los esfuerzos por el bienestar de los riograndenses”.

Con esta donación, se consolida una alianza estratégica entre la Fundación Mirgor, ASIMRA y el Municipio de Río Grande, que busca reforzar la atención sanitaria y promover el acceso gratuito a la salud para toda la comunidad.