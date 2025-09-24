Fuerza Patria recorre Río Grande con un mensaje contra el ajuste de Milei

Los candidatos de Fuerza Patria recorrieron este martes los barrios de Río Grande acompañados por cientos de simpatizantes, llevando sus propuestas en contra del ajuste económico del gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei.

La caminata contó con la participación de los candidatos a Diputados Nacionales Agustín Tita y Paola Mancilla, así como de los candidatos a Senadores Cristina López y Federico Runín. Durante el recorrido, los referentes del espacio político enfatizaron la necesidad de frenar las medidas del gobierno nacional que, según ellos, afectan a los sectores más vulnerables.

Agustín Tita afirmó que “es importante que lleguemos al Congreso para poner límites al ajuste descomunal del Gobierno Nacional, que no hace más que favorecer a los ricos y castigar a los más débiles”. Agregó que “todos sabemos el desafío que implican estas elecciones y la importancia del rol del Estado para mejorar la vida de la gente. Este es otro desafío más en la historia de Argentina, y estamos seguros de que el 26 de octubre la gente nos va a acompañar para torcer este rumbo que tanto mal le hace a nuestro país”.

Por su parte, Cristina López expresó que “estoy convencida de que el 26 de octubre Fuerza Patria va a ganar. El presidente Milei está en Estados Unidos y, a cambio de dinero, pretende entregar la Base Naval Integrada de Ushuaia. Nosotros tenemos que prohibirlo y repudiar toda entrega que se está haciendo con nuestra provincia”. Añadió que “desde las fábricas, las universidades, los discapacitados y los jubilados, es mucho el atropello que estamos viviendo como Pueblo. Por eso es fundamental ponerle un freno a este presidente”.

Federico Runín señaló que “es importante que se entienda que este 26 de octubre no están en juego solamente dos bancas en el Senado o dos en la Cámara de Diputados, sino la profundización del ajuste o su freno. Tenemos un gran equipo de trabajo que representa a las tres ciudades de Tierra del Fuego y estamos convencidos de que vamos a hacer una gran elección”.

Finalmente, Paola Mancilla destacó que “Fuerza Patria es la respuesta a este gobierno que nos está lastimando en toda la provincia y el país. La Patria nos necesita, y como siempre debemos estar al lado de nuestros jubilados, de la gente con discapacidad y de todos los que la están pasando mal”.