Fuerza Patria: nuevo frente político para defender Tierra del Fuego y enfrentar el ajuste

Partidos, sindicatos y organizaciones sociales sellaron una alianza con fuerte impronta provincial y nacional
En un acto que reunió a referentes políticos, sindicales y sociales, quedó conformado en Tierra del Fuego (AeIAS) el frente Fuerza Patria, un espacio que se propone resistir las políticas de ajuste del Gobierno nacional y defender los derechos de las mayorías populares, así como el aparato productivo e industrial fueguino.
El frente se presenta como la principal herramienta política para enfrentar las medidas del presidente Javier Milei y sostener un proyecto basado en el federalismo, la soberanía, el trabajo argentino y el desarrollo con justicia social.
Un armado amplio y territorial
Fuerza Patria está integrado por partidos con representación en los tres municipios y el Gobierno provincial, además de sindicatos, agrupaciones y organizaciones comunitarias con fuerte presencia territorial.
Entre sus compromisos, destacan la defensa de la educación y la salud públicas, el financiamiento de las universidades, y la protección de los derechos de jubilados y personas con discapacidad.
Partidos integrantes:
Partido Justicialista
Partido de la Concertación FORJA
Principios y Valores
Unidad Socialista
Partidos y organizaciones que adhieren:
Partido ECoS
Partido Para la Victoria
Sol de Mayo
Movimiento Territorial y Cultural Haruwen
Movimiento Solidario Independiente
Kolina
CGT Regional Ushuaia
62 Organizaciones
Sindicatos y gremios:
UTHGRA
CECU
ATE
SEMUP
SADEM
SMATA (mecánicos)
SOMU (marítimos)
SDU (docentes universitarios)
Guincheros (portuarios)
SECASPFI (ANSES)
SOMRA (maestranza)
SADOP (docentes privados)
UOYEP (plásticos)
ATSA (sanidad)
SATSAID (televisión)
APDFA (ferroportuarios)
ATRARA (transporte)
SOEIMA (madereros)
UDA (docentes)
STV (vialidad)
ASEOM (obreros municipales)
Agrupaciones políticas y sociales:
Que Nos Escuchen
Movimiento Evita
UTEP (economía popular)
Agrupación 13 de Diciembre
Frente Federal de los Pueblos
Faldeo de Andorra
Agrupación 17 de Octubre
SEAMARA (marina mercante)
AEFIP (AFIP)
AOT (textiles)
SUPARA (aduanas)
SUTIAGA (aguas y gaseosas)
ATM (municipales)
Conducción Peronista
Hacemos Ushuaia
La Cámpora
Corazón Justicialista
Soberanos
Barrios de Pie
Siglo 21
Peronismo Digital
Pensando en Grande
Peronismo en Marcha
Agrupación Militancia Peronista en Marcha
25 de Febrero
Esther Fadul
8 de Octubre
Compromiso Federal TDF
Peronismo 26 de Julio
Con esta constitución, Fuerza Patria se proyecta como un frente de alcance federal y con fuerte arraigo local, buscando incidir en el escenario político fueguino y nacional en defensa de los intereses de la provincia y de un modelo inclusivo y solidario.