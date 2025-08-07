Fuerza Patria: nuevo frente político para defender Tierra del Fuego y enfrentar el ajuste

Partidos, sindicatos y organizaciones sociales sellaron una alianza con fuerte impronta provincial y nacional

En un acto que reunió a referentes políticos, sindicales y sociales, quedó conformado en Tierra del Fuego (AeIAS) el frente Fuerza Patria, un espacio que se propone resistir las políticas de ajuste del Gobierno nacional y defender los derechos de las mayorías populares, así como el aparato productivo e industrial fueguino.

El frente se presenta como la principal herramienta política para enfrentar las medidas del presidente Javier Milei y sostener un proyecto basado en el federalismo, la soberanía, el trabajo argentino y el desarrollo con justicia social.

Un armado amplio y territorial

Fuerza Patria está integrado por partidos con representación en los tres municipios y el Gobierno provincial, además de sindicatos, agrupaciones y organizaciones comunitarias con fuerte presencia territorial.

Entre sus compromisos, destacan la defensa de la educación y la salud públicas, el financiamiento de las universidades, y la protección de los derechos de jubilados y personas con discapacidad.

Partidos integrantes:

Partido Justicialista

Partido de la Concertación FORJA

Principios y Valores

Unidad Socialista

Partidos y organizaciones que adhieren:

Partido ECoS

Partido Para la Victoria

Sol de Mayo

Movimiento Territorial y Cultural Haruwen

Movimiento Solidario Independiente

Kolina

CGT Regional Ushuaia

62 Organizaciones

Sindicatos y gremios:

UTHGRA

CECU

ATE

SEMUP

SADEM

SMATA (mecánicos)

SOMU (marítimos)

SDU (docentes universitarios)

Guincheros (portuarios)

SECASPFI (ANSES)

SOMRA (maestranza)

SADOP (docentes privados)

UOYEP (plásticos)

ATSA (sanidad)

SATSAID (televisión)

APDFA (ferroportuarios)

ATRARA (transporte)

SOEIMA (madereros)

UDA (docentes)

STV (vialidad)

ASEOM (obreros municipales)

Agrupaciones políticas y sociales:

Que Nos Escuchen

Movimiento Evita

UTEP (economía popular)

Agrupación 13 de Diciembre

Frente Federal de los Pueblos

Faldeo de Andorra

Agrupación 17 de Octubre

SEAMARA (marina mercante)

AEFIP (AFIP)

AOT (textiles)

SUPARA (aduanas)

SUTIAGA (aguas y gaseosas)

ATM (municipales)

Conducción Peronista

Hacemos Ushuaia

La Cámpora

Corazón Justicialista

Soberanos

Barrios de Pie

Siglo 21

Peronismo Digital

Pensando en Grande

Peronismo en Marcha

Agrupación Militancia Peronista en Marcha

25 de Febrero

Esther Fadul

8 de Octubre

Compromiso Federal TDF

Peronismo 26 de Julio

Con esta constitución, Fuerza Patria se proyecta como un frente de alcance federal y con fuerte arraigo local, buscando incidir en el escenario político fueguino y nacional en defensa de los intereses de la provincia y de un modelo inclusivo y solidario.