Fuerza Patria definió a sus candidatos para el Congreso por Tierra del Fuego

El frente Fuerza Patria Tierra del Fuego AeIAS oficializó este domingo su lista de candidatos al Congreso Nacional, que competirá en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. La presentación fue realizada ante la Justicia Electoral y consolida la propuesta de la Lista 503, que busca llevar al Parlamento una agenda centrada en la defensa de los intereses fueguinos.

La lista al Senado

La boleta para la Cámara Alta estará encabezada por la actual senadora nacional Cristina López, que buscará renovar su banca. Como segundo titular figura el concejal de Río Grande, Federico Runín, dirigente de FORJA. Los lugares suplentes fueron asignados a Carolina Yutrovic y Federico Greve.

La lista a Diputados

En la Cámara de Diputados, la primera candidatura será para el jefe de Gabinete provincial, Agustín Tita, acompañado en segundo término por Paola Mancilla. Los suplentes serán Matías Rodríguez Ojeda y Jeannette Alderete, ambos referentes de Tolhuin.

Un mensaje desde el fin del mundo

Desde el frente remarcaron que la provincia “ha sufrido el abandono del Estado nacional y el deterioro del poder adquisitivo de las familias”. A la vez, sostuvieron que su proyecto busca poner un freno a las políticas de ajuste: “Desde el fin del mundo levantamos la voz para decir basta. Con más fuerza que nunca, buscamos una Patria justa y soberana”.

Con esta definición, Fuerza Patria se posiciona como un espacio político que intenta representar a los fueguinos en un escenario nacional adverso, planteando como ejes la defensa de la producción, la industria, los recursos estratégicos y los derechos sociales.