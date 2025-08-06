Fuerte rechazo al Decreto Nacional: la UOM Río Grande paraliza plantas y marcha por las calles

La seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica protagoniza este miércoles una contundente jornada de protesta que incluye un paro total en las fábricas y una movilización por el centro de la ciudad.

La medida se enmarca en el rechazo al Decreto 535/25, emitido recientemente por el Gobierno Nacional, que introduce modificaciones al esquema fiscal del régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego. Desde el gremio advierten que los cambios afectarían directamente la competitividad de las empresas radicadas en la isla, y con ello, la estabilidad laboral de miles de trabajadores.

“Este decreto es un golpe directo a la industria fueguina”, señalaron desde la conducción sindical, y aseguraron que no descartan profundizar las medidas si no se da marcha atrás con la decisión oficial.

La protesta cuenta con el acompañamiento de trabajadores de distintas plantas electrónicas, quienes marchan portando banderas y pancartas en defensa del empleo local y de la continuidad del régimen especial que sustenta buena parte de la economía regional.