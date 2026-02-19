Fuerte movimiento de vehículos y pasajeros en San Sebastián

Las cifras registradas hasta el 17 de febrero reflejan un intenso flujo de tránsito tanto de vehículos particulares como de pasajeros.

En lo que respecta al movimiento de autos y motos, se contabilizaron 14.567 ingresos y 14.141 egresos, lo que evidencia un intercambio prácticamente equilibrado entre quienes entraron y salieron durante el período analizado.

Por su parte, el movimiento de pasajeros muestra números aún más significativos. Se registraron 39.850 ingresos frente a 37.964 egresos, marcando una leve diferencia positiva en la cantidad de personas que arribaron.

Los datos permiten observar una dinámica sostenida en la circulación, con un importante volumen de desplazamientos en ambas direcciones, característica habitual en esta época del año.