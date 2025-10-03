Fuerte conflicto laboral en IATEC: 22 delegados fueron despedidos

Un grupo de 22 delegados de la empresa IATEC recibió este viernes telegramas de despido y se encontró con la imposibilidad de ingresar a su lugar de trabajo en la planta de Río Grande.

La medida generó un fuerte malestar en el ámbito laboral, ya que los trabajadores despedidos ejercían funciones sindicales y estaban postulados para las elecciones previstas para este lunes.

En la carta documento enviada a los empleados, la compañía argumentó que la decisión se debe a la supuesta promoción de una medida de fuerza realizada el pasado 6 de agosto. Según la firma, esa acción habría ocasionado “perjuicios materiales irreparables y de grandes proporciones”, además de afectar la relación con clientes y proveedores.

Asimismo, la empresa consideró que la conducta de los delegados constituye “injurias graves”, por lo que inició un procedimiento de desafuero sindical con notificación a las autoridades nacionales.

Por el momento, no hubo un pronunciamiento oficial por parte de los representantes sindicales respecto de lo sucedido.