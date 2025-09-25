Fueguinos reclaman la continuidad de políticas de cuidado frente al retroceso Nacional

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Ponce, advirtió sobre la falta de prioridad que el Gobierno Nacional otorga a las políticas de cuidado y protección integral de niños, niñas y adolescentes. En ese marco, sostuvo que, pese a las dificultades, los centros infantiles de Ushuaia continúan funcionando dentro de un sistema activo acompañado por la provincia, aunque reconoció que persisten desafíos históricos en su gestión.

Ponce remarcó que existe una ruptura en las políticas federales de protección de derechos, profundizada por los cambios constantes en la Subsecretaría de Políticas Familiares de Nación. “No hay espacios de diálogo ni articulación. Se cerraron programas claves para fortalecer instituciones de cuidado en todo el país”, aseguró.

Entre las mayores falencias señaló la desaparición del programa nacional de atención a la primera infancia, considerado históricamente fundamental para el desarrollo de la niñez. “En el último Consejo Federal, las provincias exigimos respuestas sobre su reactivación, pero solo hubo promesas de ‘revisión’. Hoy el país no cuenta con un plan concreto”, expresó.

Ante este panorama, Tierra del Fuego impulsa sus propias estrategias: acompañamiento territorial en articulación con ONGs y dispositivos comunitarios, además del fortalecimiento de los centros de cuidado como puerta de ingreso al sistema de protección.

“Para nosotros, que una familia llegue a un Centro no es solo una vacante; es el inicio de un camino de acompañamiento integral”, destacó Ponce, y agregó: “mientras Nación retrocede, nosotros avanzamos en redes de contención y dispositivos alternativos”.

Finalmente, reiteró el pedido de las provincias para reinstalar la discusión sobre políticas de niñez en la agenda nacional y recuperar herramientas que ya estaban consolidadas. “No basta con mostrar edificios en videos; hay que garantizar derechos”, concluyó el funcionario.