Finalizó el programa “Mujeres al Volante” con la entrega de licencias de conducir a 40 participantes

Con la entrega de licencias nacionales de conducir, concluyó la primera edición del programa “Mujeres al Volante”, una iniciativa que tuvo como propósito promover la autonomía personal y laboral de mujeres y personas del colectivo LGBTI+ en Río Grande.

La propuesta contó con la participación de 40 vecinas riograndenses, quienes completaron un proceso de capacitación teórico-práctico en conducción vehicular. Aquellas que aprobaron los exámenes teóricos de educación vial accedieron a la instancia práctica, bajo la supervisión de instructores especializados, y finalmente obtuvieron su licencia de conducir tras cumplir con los requisitos establecidos.

Durante el desarrollo del curso, las participantes recibieron formación en primeros auxilios, a cargo de personal de Defensa Civil, y un módulo de mecánica básica, donde abordaron temas como el control de fluidos, cambio de neumáticos, lectura del tablero, uso de luces y espejos, y conocimiento general del vehículo.

El pasado lunes se realizó el acto de entrega de certificados y licencias, ocasión en la que se destacó el compromiso y esfuerzo de las participantes, así como la importancia de continuar impulsando políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y el acceso a la formación laboral.

El programa “Mujeres al Volante” se enmarca en una política pública con perspectiva de género y derechos, orientada a derribar barreras históricas en un ámbito tradicionalmente masculinizado, favoreciendo la autonomía y la inclusión de las vecinas de Río Grande.