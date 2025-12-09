Fiesta, música y tradición en el encendido del Arbolito

Miles de vecinos y visitantes de distintas ciudades disfrutaron de una jornada llena de shows en vivo, emociones y un cierre mágico con la iluminación del tradicional Árbol de Navidad.

Río Grande vivió una noche inolvidable con la gran celebración del encendido del Árbol de Navidad en el Parque de los 100 Años, donde una multitud se reunió para compartir música, color y alegría. Vecinos de la ciudad y visitantes de Ushuaia, Tolhuin, Río Gallegos, Porvenir y Punta Arenas se sumaron a esta fiesta que ya es un clásico de fin de año.

Desde la tarde, los escenarios se llenaron de talento local: C Baila Cumbia, Señora Cumbia, De Caravana y Q’ Descontrol animaron al público con su energía y su ritmo contagioso. Con el correr de las horas, la emoción creció hasta llegar al esperado show de Luck Ra, quien a las 19 horas desató euforia con un espectáculo que hizo cantar y bailar a miles.

La celebración continuó con Dj Topo y la animación de Machete, mientras que la Banda Municipal de Música aportó un toque especial a las 22 horas con un variado repertorio junto a artistas invitados.

Cerca de la medianoche, el momento más esperado se hizo realidad: la imponente estructura del Árbol de Navidad se iluminó con tecnología LED de última generación, generando un espectáculo visual que dejó al público maravillado.

Para quienes querían seguir la fiesta, el After del Encendido comenzó a las 00:30 con la música de Dj Rastamari y Harry Dj, acompañado por la animación de Leo Garrido hasta la 1.30.

Así, Río Grande celebró una nueva edición de esta tradición que reúne a la comunidad y da inicio al espíritu festivo de fin de año, con una jornada marcada por la emoción, la cultura y la celebración compartida.