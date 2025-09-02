Extienden la jornada de castración de mascotas hasta el 12 de septiembre

Se lleva adelante un nuevo operativo de castración gratuita para perros y gatos en la zona sur de la ciudad, con el objetivo de acercar servicios veterinarios accesibles y de calidad a los vecinos y vecinas.

La jornada se extenderá hasta el 12 de septiembre, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas, en la sede de la Fundación Belén (Kau 1130). Los turnos se asignan por orden de llegada.

Para acceder al servicio, las mascotas deben presentarse con un ayuno de 12 horas (sólidos y líquidos) y acompañadas por un responsable mayor de 18 años con DNI. Se recomienda además llevar correa, manta de abrigo o canil, para garantizar un traslado seguro y cómodo.

Esta propuesta busca promover la tenencia responsable de animales y garantizar el control poblacional, fomentando el bienestar animal, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento del vínculo entre la comunidad y sus mascotas.