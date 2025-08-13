Expo Académica 2025: Jóvenes de Río Grande exploran opciones para construir su futuro

En el Polideportivo “Guata Navarro” se inauguró la 5ª edición de la Expo Académica “En carrera a mi Proyecto”, un espacio destinado a acompañar a las y los jóvenes de la ciudad en la planificación de su futuro académico y laboral.

El intendente Martín Perez destacó durante la apertura: “Queremos brindarles todas las herramientas para que ustedes puedan construir su proyecto de vida”. En este sentido, subrayó que la Expo refleja el potencial educativo y de formación que tiene la ciudad y agradeció la participación de escuelas, instituciones de estudios superiores y casas de oficio.

Durante el evento, las y los estudiantes de 5º y 6º año del nivel secundario pueden recorrer distintos stands y participar de charlas informativas ofrecidas por colegios de Abogados y Contadores, Fuerzas de Seguridad, Profesorados, profesionales de Enfermería y Veterinaria, así como ingenieros agroecológicos y petroleros. También participan la Oficina de Empleo, IURP, UTN y CENT 35, brindando un contacto directo con quienes ya ejercen las profesiones que los jóvenes desean seguir.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, señaló que la Expo permite a los jóvenes realizar estudios vocacionales y conocer las opciones educativas de nivel universitario, terciario y oficios, abriendo un abanico de oportunidades para su desarrollo académico y laboral. Además, recordó el esfuerzo del Municipio para sostener las casas de jóvenes en Córdoba y La Plata, espacios que fortalecen el arraigo y el vínculo con la ciudad.

Finalmente, tanto Perez como Ferro coincidieron en resaltar que las juventudes son el motor de innovación y futuro de Río Grande, y que apostar por su formación es clave para construir una ciudad con oportunidades y proyectos de vida para todos.