Este sábado se comienzan a entregar en Ushuaia las primeras tarjetas del programa “’Bienestar TDF”

Con la entrega de módulos alimentarios en la ciudad de Ushuaia, el Gobierno de la Provincia comenzará a distribuir las primeras tarjetas ‘Bienestar TDF’. Será a partir de este sábado 1 y domingo 2 de junio en la Escuela N° 16; continuará los días 4, 5 y 6 de junio en la ciudad de Río Grande y concluirá el día 10 de junio en la ciudad de Tolhuin.

La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chapperón, confirmó que la entrega de las primeras tarjetas del nuevo programa “Bienestar TDF” lanzado por el Gobierno de la Provincia se concretará a partir del próximo sábado 1 y domingo 2 de junio en la ciudad de Ushuaia.

Sobre los alcances de esta nueva iniciativa, la funcionaria explicó que “la nueva tarjeta que corresponde al programa ‘Bienestar TDF’ va a permitir la compras de alimentos, de productos de higiene personal y de productos de limpieza, con un monto que oscila entre 20 mil y 35 mil pesos de acuerdo a la composición de grupo familiar”.

“Para poder acceder a esta nueva tarjeta hay beneficiarios que ya están incluidos, tanto del programa Red Sol como Mesa Fueguina, pero permanentemente hay nuevas incorporaciones y los requisitos a cumplir son: no cobrar la tarjeta Alimentar de Nación porque tienen la misma finalidad; no tener más de una propiedad; no tener más de un vehículo y no cobrar una asignación por cualquier situación que supere un sueldo mínimo, vital y móvil”, detalló.

Todas aquellas personas que hoy tengan una tarjeta Mesa Fueguina deben saber que va a seguir funcionando con la misma tarjeta que se utiliza actualmente, pero en el caso de los beneficiarios Red Sol se va a cambiar la tarjeta la cual va a ser proporcionada con la entrega de módulos alimentarios a partir del siguiente cronograma:

En la ciudad de Ushuaia los días sábado 1 y domingo 2 de junio en la Escuela N° 16 de 12:00hs. a 16:00hs.

En la ciudad de Río Grande de 9:30hs. a 15:30hs. será los días martes 4 en el SUM Cabo Peña (Yourka 314), miércoles 5 en la Dirección de Abastecimiento (Estrada 770) y jueves 6 de junio en Club Garibaldi (Milton Roberts 3190).

En la ciudad de Tolhuin el día 10 de junio de 10:00hs. a 16:00hs. en la Delegación de Gobierno (Rupatini 285).

Asimismo, Chapperón señaló que “todas las personas que no están incluidas en la entrega de módulos alimentarios y que en este momento lo necesitan y se acercan son incorporadas como demanda espontánea. No van a tener en ese momento su tarjeta, pero sí en la medida que cumplan los requisitos va a ser solicitada para que puedan tenerla a futuro”.

Por último, la funcionaria hizo hincapié en que “las tarjetas del nuevo programa ‘Bienestar TDF’ se van a entregar desde el 1 de junio pero la primera remesa de dinero se va a depositar en el mes de julio, es decir, el mes próximo”.

“Este mes, no obstante, tanto el programa Red Sol como Mesa Fueguina, además del módulo alimentario, van a recibir el mismo monto que venían recibiendo hasta ahora”, concluyó.