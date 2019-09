La concejal Miriam Laly Mora consideró que el análisis del presupuesto municipal del 2020 va a ser complicado “porque tenemos una deuda de 300 millones que el gobierno provincial aún no se ha puesto al día. Es el dinero de planta potabilizadora y no aparece por ningún lado”.

En declaraciones a FM Stylo, la Concejal reelecta sostuvo que “esta gestión actual del Municipio no está comprometiendo a la gestión que viene. Porque se sigue adelante con las obras que estaban pero no se están haciendo nuevas licitaciones ni obras nuevas. Porque el presupuesto que vamos a trabajar es para la gestión que viene y sería atar de pies y manos al nuevo Intendente. No es Martín Pérez el perjudicado sino los vecinos de la ciudad si se compromete el presupuesto para la gestión que viene”.

Mora marcó diferencia con la situación planteada en la transición con el Gobierno provincial, “que está dejando totalmente endeudada a la próxima gestión. Me gustaría saber la cantidad de obras que están ejecutando, las que fueron ejecutadas. Hay un pedido muy grande de licitaciones para diferentes tipos de obras. Eso no lo pueden hacer. Tienen que sentarse con el equipo del gobierno entrante y coordinar cuáles son las obras necesarias. Nadie dice que paren las obras, pero comprometer el presupuesto de la gestión que viene con todos estos anuncios que están haciendo es increíble. Porque no son obras tan necesarias”.

A su juicio, “este gobierno tiene un desmanejo de finanzas pero también de palabras, porque en todo tiempo han hablado de mantener la paz social. Pero Bertone la mantuvo con represión, con palos y con descuentos de sueldos. Ha sido un gobierno complicado”.

Respecto a la transición, hizo públicas sus críticas porque “no existen informes. Los que hay los mandan tipo fax, siquiera son legibles. No es serio. Les estamos pidiendo la información pública del Estado, porque el Estado somos todos; no es la plata de Bertone, que vino con sus funcionarios y su maletín. Es la plata de todos nosotros y necesitamos saber dónde está, cuáles son los pagos que se hicieron, cuáles las obras, qué es lo que se está comprometiendo”.

“Cuando uno empieza a esconder información es porque hay muchas cosas que ocultar -sostuvo sobre el final-. Hace dos meses nos decían que nos dejaban 150 millones, como si fuera de yapa, pero nos queda toda la deuda, el compromiso con las regalías. Estas inversiones inmobiliarias millonarias que están saliendo a la luz; el Corredor del Beagle con el daño que se le hace al medio ambiente”.

Mora remarcó que “este gobierno tiene la característica de manejarse como dueño de estancia. Ellos deciden y tienen las manos en la Legislatura que los acompañan. Y siguen adelante. Bertone ha hecho oídos sordos a todo lo que se le reclamó. A los acuerdos salariales, a las paritarias, a la defensa de nuestra industria, de nuestra soberanía, a esto del Corredor del Beagle, a lo de las salmoneras. Cada vez que habla se refiere a Ushuaia, pero qué pasa con Río Grande. Con la cantidad de obras que anunció, a nuestra ciudad solamente le correspondió un 18 por ciento”.