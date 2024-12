Especialistas jurídicos brindan charlas en Ushuaia conmemorando los 30 años de la reforma Constitución Nacional de 1994

La Vicegobernadora Mónica Urquiza participó este viernes de la inauguración de la “Charla académica en Conmemoración de los 30 años de la Reforma Constitucional de 1994”, que se lleva adelante con apoyo del Gobierno de la Provincia en la Fábrica de Talento en la ciudad de Ushuaia.

La jornada cuenta además con la participación del Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Carlos Rosenkrantz, quien compartirá su experiencia y perspectiva sobre el sistema judicial argentino; así como el Dr. Antonio Hernández, reconocido constitucionalista y diputado nacional (mandato cumplido) que tuvo una participación fundamental en la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

Urquiza expresó su satisfacción por la visita de magistrados y especialistas del Derecho de todo el país, entendiendo que la jornada académica permitirá “conocer los detalles y la importancia de lo que significó la reforma de nuestra Constitución nacional”.

“Un agradecimiento especial a quienes fueron nuestros convencionales constituyentes nacionales, tanto a los que hoy nos acompañan pero también a quienes no han asistir, y sobre todo a quienes ya no están entre nosotros como el Dr. Jorge Amena y Doña Elena Rubio de Mingorance”, agregó Urquiza que además compartió “el saludo y agradecimiento de nuestro gobernador Gustavo Melella, quien lamenta no poder estar acompañándonos porque se encuentra en la ciudad de Buenos Aires realizando tareas inherentes a la función”.

Durante la apertura de la jornada se recordó que la Reforma Constitucional Nacional de 1994 es considerada “un hecho histórico que marcó la vida de los argentinos para las generaciones futuras, puesto que se incorporaron nuevos derechos y se hizo una reforma integral del Estado”.

Además, se destacó que la reforma constitucional “se votó por unanimidad de todos los bloques políticos, ello demostró que se trabajó arduamente en las disidencias y coincidencias para poder alcanzar los acuerdos necesarios para sancionar la mejor Constitución para los argentinos”.

“Párrafo aparte fue la tarea que hicieron los convencionales constituyentes nacionales que representaron a la provincia de Tierra del Fuego, que llevaron nuestro reclamo de soberanía irrenunciable sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. Esto se vio plasmado en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional”, destacaron.

De la jornada participaron además el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego (STJ), Dr. Gonzalo Sagastume; la Jueza del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Dra. Edhit Cristiano; secretarios y letrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Marina Prada (Magister en Derecho, Yale University; Mario Cámpora (Magister en Derecho, New York University); Rodrigo Sánchez Brígido, secretario, Doctor en Filosofía y Magister en Derecho (Oxford University); Roberto Saggese, Doctor en Derecho, UCA; así como los convencionales constituyentes nacionales en representación de Tierra del Fuego Esteban Martínez; Carlos Manfredotti; familiares de Doña Elena Rubio de Mingorance y de José Estabillo, Dra. María Teresa Méndez y César Andrade Muñoz.

Asistieron también diputados y senadores nacionales por Tierra del Fuego, legisladores provinciales; funcionarios de los tres municipios de la Provincia, excombatientes de Malvinas; funcionarios del Poder Judicial de Tierra del Fuego, autoridades de los colegios públicos de abogados de la Provincia, así como entes autárquicos y público en general.