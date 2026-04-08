Energía solar gana terreno en espacios públicos de la Patagonia

Con el objetivo de promover alternativas sustentables y ampliar el acceso a fuentes energéticas limpias, se avanza en la incorporación de tecnología solar en distintos espacios públicos de la región. La iniciativa busca consolidar experiencias previas y replicarlas en nuevos puntos, fortaleciendo así el uso de energías renovables.

En ese marco, referentes del área energética y de innovación mantuvieron un encuentro con autoridades de la Fundación Patagonia Natural para analizar líneas de trabajo conjunto.

Durante la reunión se destacó la importancia de seguir impulsando proyectos que contribuyan a la transición hacia un modelo energético más eficiente y respetuoso con el ambiente.

Asimismo, se puso en valor el trabajo articulado con organizaciones de la sociedad civil, clave para llevar adelante este tipo de iniciativas en territorio y garantizar su impacto positivo en la comunidad.

Desde la Fundación Patagonia Natural señalaron que desde hace más de una década desarrollan programas enfocados en la instalación de termotanques solares en espacios públicos que no cuentan con acceso pleno a servicios energéticos convencionales. Estas acciones se enmarcan en una estrategia más amplia orientada a la mitigación del cambio climático y la promoción de energías limpias.

Cabe destacar que este tipo de proyectos ya cuenta con antecedentes en distintos puntos de la Patagonia, incluyendo una experiencia concreta en Puerto Almanza, donde la implementación de energía solar permitió mejorar las condiciones de acceso a servicios básicos en la zona.