Encuentro Militante: mujeres fueguinas debatieron sobre el futuro del país

Con una convocatoria que superó las 1.500 participantes, mujeres de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande se dieron cita en el Encuentro Militante organizado por Fuerza Patria, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones nacionales.

La jornada reunió a referentes políticas, sindicales, científicas y comunitarias, quienes compartieron un espacio de debate, organización y construcción colectiva. El eje central giró en torno al rol de la mujer en la defensa de la soberanía, la industria nacional y los derechos conquistados.

“Nos levantamos con la fuerza de nuestro pueblo: la fuerza de las mujeres fueguinas que defienden el trabajo, Malvinas y el futuro de nuestras familias”, señalaron desde la organización, subrayando la necesidad de fortalecer la unidad frente al escenario económico y social actual.

El Encuentro concluyó con un fuerte llamado a sostener la organización popular desde Tierra del Fuego, proyectando un mensaje de esperanza y compromiso hacia el futuro del país.