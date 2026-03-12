Encuentro entre Melella y la senadora López para evaluar la situación nacional y provincial

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, mantuvo una reunión con la senadora nacional por la provincia, Cristina López, con quien analizó el escenario político, económico y social que atraviesa la Argentina y su repercusión en el territorio fueguino.

Durante el encuentro, ambos dirigentes compartieron un diagnóstico sobre el contexto actual del país y dialogaron acerca de los desafíos que enfrenta Tierra del Fuego en este panorama.

En ese marco, remarcaron la importancia de sostener el diálogo institucional y el trabajo conjunto para acompañar a la comunidad frente a la situación nacional.

Asimismo, conversaron sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo productivo, la generación de empleo y la necesidad de fortalecer políticas y herramientas que permitan sostener la actividad económica y brindar respuestas a distintos sectores de la sociedad.

En ese sentido, coincidieron en la importancia de impulsar acuerdos y mantener una agenda de trabajo articulada que permita defender los intereses de la provincia en el ámbito nacional.

Finalmente, reafirmaron la voluntad de continuar trabajando de manera coordinada para promover iniciativas que contribuyan al crecimiento de Tierra del Fuego y al bienestar de sus habitantes.