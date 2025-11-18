“En un contexto restrictivo, definimos un Plan de Obras responsable para acompañar el crecimiento de Río Grande”

Así lo afirmó la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Silvina Mónaco, quien presentó ante el Concejo Deliberante los lineamientos centrales del Presupuesto Municipal 2026 correspondientes a su área. Durante su exposición, la funcionaria remarcó que -pese en un contexto restrictivo- “la gestión del intendente Martín Perez define un plan de obras responsable, orientado a sostener, mejorar y ampliar los servicios esenciales y la infraestructura urbana para acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad”.

Mónaco, explicó que el Presupuesto fue elaborado en un contexto económico sumamente complejo, con reducción de fondos y falta de continuidad en obras nacionales previamente iniciadas. “Hoy por hoy tenemos una baja en lo que es coparticipación y recaudación, con un gobierno nacional que nos ahoga y nos asfixia al no querer darle continuidad a obras que incluso estaban en ejecución”, señaló enfatizando frente a este escenario “la necesidad de sostener un plan de obras controlado, realista y orientado a lo esencial”.

Indicó que el Presupuesto 2026 se respalda en tres ejes fundamentales: la sostenibilidad y conservación de los servicios esenciales, la infraestructura para el desarrollo urbano y la seguridad vial y peatonal. Explicó que la conectividad vial continuará siendo un eje prioritario que se sostiene año tras año, con obras de bacheo -en hormigón, asfalto o biomezcla- y pavimentación de arterias principales. En tanto, sostuvo que “la situación económica obliga a priorizar obras que puedan comenzar y concluirse con los recursos disponibles. La prioridad hoy es conservar en buen estado lo que tenemos”.

Al referirse a la dotación de infraestructura, la funcionaria recordó que programas nacionales como el FAMP permitían avanzar en obras claves en el Parque Industrial y en la generación de lotes con servicios, sin embargo actualmente esos programas están inactivos por falta de respuesta del gobierno nacional. Pese a ello, subrayó que “estas necesidades no fueron retiradas de nuestro plan de obras” y adelantó que “se continuará con la generación de suelo urbano en Chacra 12, donde se desarrollan más de 600 lotes en el marco del convenio público-privado iniciado el año pasado”.

En su presentación, Mónaco destacó el rol central de la Dirección de Obras Sanitarias en la sostenibilidad de servicios esenciales para la comunidad, señalando que “existe un trabajo permanente para el suministro de agua potable y el control de los efluentes cloacales, tareas que requieren recursos constantes para sostener el funcionamiento de la estructura operativa”.

En cuanto a la seguridad vial y peatonal, remarcó que este eje abarca obras de semaforización, mejoras de iluminación y la incorporación de nuevas garitas para fortalecer el sistema de transporte público. En esta línea, se refirió a la modernización del sistema semafórico, el cual comprende equipamiento de muchos años que requiere un recambio progresivo “esquina por esquina” como así también el reemplazo de luces, controladores, cabezales y plaquetas para adaptarlo a sistemas más modernos y eficientes.

Finalmente, la Secretaria subrayó que, pese en un contexto restrictivo, “la gestión del intendente Martín Perez define un plan de obras responsable, orientado a sostener, mejorar y ampliar los servicios esenciales y la infraestructura urbana para acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad”.