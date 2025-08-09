En Río Grande, vuelve “Mujeres Construyendo Futuro” con más cursos y prácticas en empresas

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, lanzó una nueva edición del programa “Mujeres Construyendo Futuro”, una propuesta que impulsa la capacitación en oficios vinculados históricamente al ámbito masculino, promoviendo la igualdad y la inclusión laboral.

La inscripción ya está disponible y se realiza de forma online en https://bit.ly/4mbvBNd. Los cursos se desarrollarán entre agosto y noviembre e incluyen Soldadura de Placas con Flux, Construcción en seco, Pintura de Obra e Instalaciones Sanitarias (agua fría y caliente).

Las capacitaciones están destinadas a mujeres y diversidades mayores de 18 años que quieran sumar herramientas para su desarrollo personal, ganar autonomía y participar activamente en la vida laboral y comunitaria.

Cada propuesta incorpora contenidos técnicos y una clase especial de Seguridad e Higiene en el trabajo, asegurando condiciones seguras para el aprendizaje.

Este año, el programa refuerza su articulación con el sector privado: las prácticas se llevarán adelante en la planta industrial de Mirgor y en obras de Servicios del Sur, brindando experiencia directa en entornos reales de trabajo.

Quienes necesiten más información pueden acercarse a la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, en Perito Moreno 287, o comunicarse al 436200 interno 1124.