En la última Reunión de la CAAE la provincia brindó fuerte apoyo al sector industrial

El Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Secretaría de Industria y Promoción Económica, llevó adelante la reunión N° 641 de la Comisión para el Área Aduanera Especial (CAAE). El encuentro se concretó en Casa de Gobierno y estuvo encabezado por la secretaria de Industria y Promoción Económica Alejandra Man.

La funcionaria detalló que durante el encuentro se abordó la difícil situación que atraviesan las empresas textiles, así como se elevó a conocimiento de los miembros, las últimas actualizaciones jurídicas y el estado general de las empresas Australtex y Sueño Fueguino.

Además, destacó la presentación de un proyecto por parte de la Subsecretaría de Gestión Productiva, para la actualización del proceso productivo de módulos electrónicos para vehículos.

Al respecto, Man recalcó la importancia de esta iniciativa “teniendo en cuenta la necesidad de varias empresas de revisar conceptos que devienen de saltos tecnológicos, y también la posibilidad de fabricar nuevos productos dentro del rubro de la electrónica para vehículos”.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Empleo Sonia Castiglione manifestó la necesidad “de que esta Comisión analice las novedades, propendiendo al sostenimiento de la actividad de las empresas involucradas y los puestos laborales».

Paralelamente, representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande y Ushuaia expresaron su preocupación ante la falta de información sobre el proyecto del proceso productivo de celulares presentado por las cámaras industriales, y el impacto que el mismo generaría en los puestos laborales del sector.

En tal sentido, solicitaron a las cámaras industriales que se les brinde información detallada sobre las posibles consecuencias laborales de esta definición, con el objetivo de garantizar la protección de los puestos de trabajo y el desarrollo de la industria local.